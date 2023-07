Chi ha dato disposizioni ostili | bomba-Berlinguer | un terremoto politico

(Di giovedì 6 luglio 2023) Crea non poche polemiche l'addio di Biancaalla Rai con l'approdo a Mediaset. "Già da tempo mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta". Così l'ex conduttrice di Cartabianca in un'intervista a La Stampa, spiega la sua decisione di lasciare la Rai per passare a Mediaset, la cui proposta è "arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via". Quanto alla possibile abiura politica, la figlia di Enricotaglia corto: "Ma per carità. Sono una donna di sinistra e lo sarò sempre. Anche se sono stata ...

Bianca Berlinguer, lo sfogo dopo l'addio alla Rai: "Chi ha dato disposizioni ostili" Liberoquotidiano.it

