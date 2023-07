Chi è Nadia Lanfranconi | donna che bacia Emanuele Filiberto di Savoia?

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ecco chi èche è stata pizzicata insieme adormai ha accantonato il suo matrimonio con l’ex moglie Clotilde Courau, con cui era in crisi da diverso tempo. A svelarlo è stato un servizio fotografico che l’ha pizzicato mentre si scambia effusioni passionali con unamisteriosa a Los Angeles. Ma chi è lei? Si tratta diclasse 1981, originaria di Como ed è una cantante, pittrice e attrice. Inoltre, suona la batteria e chitarra acustica, strumenti preferiti dall’artista eclettica, dai quale ha maturato un’esperienza nella musica rock e country. Ha lasciato l’Italia nel 2007 e ora vive da diverso tempo a Los Angeles. Della sua vita privata ...

Nadia Lanfranconi, chi è la nuova fiamma di Emanuele Filiberto: Mel Gibson, vita privata, carriera True News

Il principe di Savoia, Emanuele Filiberto si trova a Los Angeles dove, a quanto pare, si sta godendo le vacanze estive in dolce compagnia. Ma non era sposato Andiamo ...Le effusioni con la cantante Nadia Lanfranconi, ex di Mel Gibson: al capolinea il matrimonio con Clotilde Courau