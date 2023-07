Chi è Luka Romero e come rinforza il Milan Quanto è costato | stipendio e durata del contratto

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da erede di Lionel Messi a nuovo rinforzo del, a parametro zero. Il destino diè simile a quello di tanti argentini sotto il metro e 70 che giocano a calcio da esterni offensivi e sono mancini di piede. La precocità con cui ha debuttato tra i professionisti (15 anni e 7 mesi, con la maglia del Maiorca contro il Real Madrid), le caratteristiche fisiche e tecniche, sembravano poter disegnare per lui un futuro da protagonista., però, è ancora in tempo. Nato in Messico nel 2004, dove il padre calciatore – l’argentino Diego– giocava in quel momento, si è quindi trasferito in Spagna dove ha completato la propria formazione con la maglia del Maiorca, club con il quale ha anche debuttato. Passato alla Lazio, luogo che sembrava perfetto per poter crescere all’ombra di Pedro e ...