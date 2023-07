Chi è l’avversario di Jannik Sinner al 3° turno a Wimbledon? Un francese mai così avanti in uno Slam

(Di giovedì 6 luglio 2023)affronterà Quentin Halys al terzodi2023. Il tennista italiano, che nei primi due appuntamebti sull’erba britannica si era sbarazzato degli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, è ora atteso dal, oggi capace di avere la meglio sull’australiano Vukic in tre set. Il numero 8 al mondo partirà con il favore del pronostico, ma non dovrà assolutamente sottovalutare il transalpino, 26enne che occupa attualmente il 79mo del ranking ATP. Il nativo di Bondy non ha mai disputato atti conclusivi nel circuito maggiore e vanta un record di 21 vittorie/48 sconfitte (prima di) a livello ATP, mentre nei Challenger è accreditato di un 203-141 con sette tornei vinti (l’ultimo il 24 giugno a Blois sulla terra rossa). Quentin Halys, che lo ...

'accordo serve, semplicemente, a non regalare all'più ...'idea cioè che le alleanze elettorali siano esse stesse ... come a dire, 'dimmi convai e ti diròsei'. È stato Vincenzo ...... la solita gogna, per colpirepolitico, lascia ... Solo che rispetto al tempo che fu - ed è il limite diusa le ...... simile ma diversa da quella dell'. 'Ci vuole una app ... Poi'annuncio degli utenti che, in 7 ore, hanno aderito alla sfida:... dopo aver posto un limite di 600 tweet da leggere anon è ...