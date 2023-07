Chi è il parlamentare che frequentava il Twiga di cui ha parlato Daniela Santanchè in Senato?

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Durante il suo intervento inla ministra del Turismoha alluso ai parlamentari cheno ilBeach Club. Si tratta della spiaggia di Forte dei Marmi che ha gestito fino al 2022 insieme all’amico Flavio Briatore. Il costo per una giornata nella struttura, fa sapere oggi il Corriere della Sera, è di settecento euro a coppia. Bevande escluse: ce ne vogliono poi altri 400 per pranzo e cena e trecento per il noleggio della tenda araba. La frase, spiega il quotidiano, serviva proprio per mandare un segnale all’opposizione. In particolare al Partito Democratico. Tra le cui file, ad onta delle critiche più feroci, c’è chi in privato ha ben altro atteggiamento. E a volte va con piacere nei locali fondati dalla ministra. Salvo fare “ciao ciao” con la manina al momento del ...