(Di giovedì 6 luglio 2023) Il sito della GR Sports di cui si definisce, orgogliosamente, 'Agenti, CEO, Owner and Founder' è aggiornato alla scorsa sessione di mercato. Dunque, il colpo più costoso trattato e portato a termine resta il passaggio di Bryan Cristante dall'Atalanta alla Roma nell'estate 2019: 22 milioni di euro. Numeri spazzati via dal giugno rampante di Giuseppe Antonio, in arte, che da settimane occupa militarmente le prime pagine dei giornali sportivi italiani grazie ai suoi assistiti. E' stato lui a portare prima a Sandro Tonali e poi al Milan l'offerta indecente del Newcastle, gli 80 milioni che hanno convinto i rossoneri a provarsi del capitano del futuro a sua volta bel lieto di andarne a guadagnare 8 (più bonus vari) nella ricca Premier League. Ed è stato ancoral'artefice del trasferimento di Davide ...

Chi è Beppe Riso, il nuovo Re Mida dei procuratori Panorama

Ha portato Tonali al Newcastle e Frattesi all'Inter, la sua storia ricorda quella di Mino Raiola e si candida a diventare l'agente più importante del calciomercato dell'estate 2023 ...Ospite di Sky Calciomercato l'Originale, Beppe Bergomi ha parlato così del nuovo corso della Juventus: "Bisogna partire dalle idee chiare, come vuole giocare la ...