Chi affronterà Berrettini al prossimo turno a Wimbledon? C’è un precedente doloroso da cancellare

(Di giovedì 6 luglio 2023) Matteoha vinto l’infinito derby contro Lorenzo Sonego, perdurato per tre giorni a2023 a causa della pioggia che ha scombussolato il programma del terzo Slam della stagione. Il tennista romano si è imposto in quattro set contro il piemontese: il finalista del 2021 aveva perso il primo set al tie-break prima dell’interruzione, poi ieri aveva vinto secondo e terzo parziale prima di una nuova sosta, oggi alla ripresa ha chiuso i conti con un nitido 6-3 e si è così meritato di proseguire la propria avventura sull’erba britannica. Matteosta cercando di risalire la china dopo un inizio di stagione molto difficile e sulla superficie prediletta potrebbe davvero ritrovare il guizzo dei giorni migliori. L’attuale numero 38 del ranking ATP se la dovrà ora vedere contro l’australiano Alex de Minaur, numero 17 al ...

