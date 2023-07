Cellulare e favori ai carcerati in cambio di scarpe di lusso | si dimette la Garante dei detenuti di Caserta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Emanuela Belcuore,deidella provincia di, è indagata dalla Procura della Repubblica per aver procurato unintestato a un’altra persona a uno deidel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È accusata di corruzione e di altri reati minori. Secondo gli inquirenti, l’exavrebbe procurato a un detenuto del carcere, ritenuto vicino al clan dei Casalesi, un telefonointestato a un cittadino straniero, per permettergli di comunicare con l’esterno. Laavrebbe avvisato il detenuto delle perquisizioni in cella, in modo tale da permettergli di nascondere il telefono. L’accusa Belcuore, inoltre, avrebbe tentato di far avere al detenuto una relazione di servizio positiva, avvicinando la ...

