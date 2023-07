C' è stata un' esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio

...in ospedale Fortein una fabbrica di fuochi d'artificio La fabbrica si trova in un'area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, potente, è...Un'si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di ... La deflagrazione, potente, èavvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'...La deflagrazione, potente, èavvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri. Un'si è verificata in una fabbrica di ...Un’alta colonna di fumo è visibile da chilometri: lo scoppio è stato potente ma finora non ci sarebbero feriti ...nonostante la fabbrica si trovi in un'area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. Per ora non si conoscono le motivazioni dello scoppio e se ci siano state delle vittime in seguito ...