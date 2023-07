CdS – in una lettera le accuse al calciatore”

Leggi su justcalcio

PARIGI (Francia) – Ennessima. Stavolta l'ha mandata il Psg e l'ha ricevuta Mbappé. Dopo l'ultimatum di Al-Khelaifi, L'Equipe ha rivelato che i nervi sono tesi e che il club di Parigi ha inviato una missiva alla sua stella poco distensiva. Anzi, pressante. Secondo i massimi dirigenti del Psg l'attaccante ha provocato "enormi danni" al club con la sua rivelazione pubblica relativa al mancato rinnovo e rimprovera a Mbappé "mancanza di sincerità". Nelladi tre pagine, infine, si invita Mbappé a partecipare ad un incontro per trovare la migliore soluzione possibile, cioè il rinnovo o la cessione, per non incorrere nella "paralisi del club". La data del 31 luglio resta come limite massimo. Psg e Mbappé: scintille e precedenti Va sottolineato che in precedenza ...