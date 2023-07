Caso Santanchè | Meloni pronta a scaricarla L’indiscrezione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Ministro Santanché sceglie l’attacco per difendersi e nell’informativa di ieri al Senato affonda contro quelle che definisce senza mezzi termini “pratiche sporche e schifose”. La titolare del dicastero del Turismo si presenta davanti ai colleghi di Palazzo Madama (senza però replicare l’intervento alla Camera dei Deputati) per provare a fare chiarezza su quella che lei ha definito una “campagna di vero e proprio odio nei miei confronti, portata avanti con mezzi scandalistici”. Il riferimento è solo in parte alla trasmissione televisiva Report, in onda ogni lunedì sera su Rai Tre, che nella puntata del 19 giugno scorso ha dedicato un reportage molto dettagliato su delle presunte manovre economiche poco chiare compiute dalle società riconducibili all’esponente di Fratelli d’Italia.“pratiche sporche e schifose” “Affermo sul mio onore che non sono stata ...

