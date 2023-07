Caso Cospito | imputazione coatta per il sottosegretario Delmastro | l’accusa | “Forniti a Giovanni Donzelli documenti secretati” Lui | “Nessuna violazione | sono fiducioso”

A disporla è stato il giudice delle indagini preliminari di Roma, nell'ambito del procedimento per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al, anarchico detenuto al 41 - bis. Il ...'L'imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alconferma le nostre critiche: Delmastro ha violato un segreto e non poteva ignorare la segretezza di quel contenuto. Delmastro si deve dimettere non per l'imputazione ma per il rispetto ...In relazione al, il gip di Roma ha disposto l'imputazione coatta per Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio nella vicenda dell'anarchico ...

Gip Roma dispone imputazione coatta per Delmastro Il Sole 24 ORE

ll Sottosegretario: "Sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente, convinto che alcun segreto sia stato violato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo".Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “L’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito conferma le nostre ...