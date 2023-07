Caso Cospito | imputazione coatta per Delmastro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Gip di Roma ha deciso l'per il sottosegretario alla Giustizia Andreaindagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al, l'anarchico detenuto al 41 bis. Il giudice non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio. Nel chiedere l'archiviazione la Procura "riconosce l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo - si affermava in una nota del maggio scorso - ed è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale". Secondo il giudice, invece, sussiste sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. L'eventuale rinvio a giudizio sarà deciso in una nuova udienza del gup. "Prendo atto della scelta ...

