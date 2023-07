Caso Cospito | disposta imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Delmastro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il gip di Roma ha disposto l'per ilAndrea, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al, l'anarchico detenuto al 41 bis. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dProcura che, ora, dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del deputato di Fratelli d'Italia edi Stato

Il gip di Roma ha disposto l'imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al, l'anarchico detenuto al 41 bis. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che, ora, dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del ...... per il quale il Gip di Roma ha ordinato alla Procura di non archiviare - come da lei proposto - l'inchiesta sulla fuga di notizie sul, procedendo invece a formulare l'imputazione e ...Imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al, l'anarchico detenuto al 41 bis. È quanto ha deciso il gip di Roma che non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che ora è dovrà formulare una richiesta di ...

