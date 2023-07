Casamicciola Terme | 2 operai presi a bastonate | arrestato 47enne

(Di giovedì 6 luglio 2023) Uno dei dueaggrediti a, sull’isola d’Ischia, ha subito la frattura di un osso della spalla, l’altro contusioni ed escoriazioni. Duedi un cantiere in Piazza Marina sono finiti in ospedale, colpiti con un bastone di legno da V.R.,digià noto alle forze dell’ordine. Erano al lavoro

Anche se con meno corse, è possibile arrivare a Ischia anche nei porti di(dove arrivano traghetti Medmar da Pozzuoli e Aliscafi Snav da Napoli Beverello). Un altro porto è quello ...Si segnala che sono esclusi dalla selezione le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei Comuni die Lacco Ameno dell'isola di ...Per salvarsi dalle botte del compagno, una donna di 50 anni residente a, nel napoletano, ha inviato a un'amica un comunissimo simbolino via : un pollice all'insù . Significava che stava venendo di nuovo picchiata . Quel messaggio in codice, dunque, non ...

Casamicciola Terme: Aggredisce due operai, arrestato dai Carabinieri - Positanonews Positanonews

Due operai di un cantiere in Piazza Marina sono finiti in ospedale, colpiti con un bastone di legno da Vincenzo Rotolo, 47enne di Casamicciola Terme già noto alle forze dell’ordine. Erano al lavoro in ...Due operai di un cantiere in Piazza Marina sono finiti in ospedale, colpiti con un bastone di legno da Vincenzo Rotolo, 47enne di Casamicciola Terme già noto alle forze dell’ordine. Erano al lavoro in ...