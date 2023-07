Cartella clinica falsificata post mortem | medici a giudizio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gup di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Rosaria Dello Stritto ha rinviato ail fondatore e titolare dellaPineta Grande di Castel Volturno (Caserta) e trecon l’accusa di aver falsificato ladi una paziente, Francesca Oliva, una 29enne di Gricignano d’Aversa proveniente dall’ospedale di Giugliano in Campania (Napoli) che nel maggio 2014 morì per una grave setticemia insieme con due dei suoi tre gemelli (un maschietto e una femminuccia) appena dati alla luce. Nell’ottobre 2021 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente Roberta Carotenuto) pronunciò l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” per i 14che erano finiti aper omicidio colposo plurimo (tre della Pineta ...

... in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero alterato e falsificato (Schiavone e Palmieri quali istigatori, Vallefuoco e Delle Donne quali esecutori materiali) lainformatica ...... chiusi in una stanza a fumare, si scambiano informazioni mediche ma non comunicano, mente l'anziano medico responsabile del reparto scoppia a piangere ogni volta che legge una, ...I Nas hanno sequestrato lae raccolto testimonianze utili per ricostruire il quadro. Un quadro che aspetta dall'esito dell'autopsia gli elementi fondamentali per completarsi. La ...

Cartella clinica falsificata dopo morte 29enne: patron della clinica e 3 medici a processo CasertaNews

Il fondatore della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, Vincenzo Schiavone, e tre medici sono stati rinviati a giudizio dal gup di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Rosaria Dello Stritto con ...Il gup di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Rosaria Dello Stritto ha rinviato a giudizio il fondatore e titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta) e tre medici con l'accusa di ...