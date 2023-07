Carlo III contro Camilla | Scenata furibonda per umiliare la Regina

Leggi su specialmag

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questi primi mesi di regno stanno mettendo a dura provaIII eParker Bowles, e la tensione per la coppia reale è ormai alle stelle.III ha dovuto riformulare tutta la sua vita in funzione della corona, nonostante l’ex Principe del Galles ha trascorso gli anni precedenti a prepararsi al ruolo da sovrano, accompagnando anche la madreElisabetta come reggente dopo la morte del padre Filippo Duca di Edimburgo.III– SpecialmagL’avvio della nuova fase della corona, dunque, ha messo in tensioneIII che in questi mesi ha dovuto gestire anche la crisi innescata dalla rottura dei rapporti con Harry, seguendo Meghan a Londra. Le cose, però, adesso non si mettono meglio per il sovrano che a quanto pare nutre ...