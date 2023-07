“Cari figli miei…” Berlusconi | col testamento diffusa la lettera che ha scritto prima di morire

(Di giovedì 6 luglio 2023) Emergono i dettagli deldi Silvio. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 luglio, davanti al notaio Arrigo Roveda si sono presentati gli avvocati Luca Fossati e Carlo Rimini, che difendono gli interessi dei cinqueMarina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Dalle ultime volontà del Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno, emerge che nessuno avrà il controllo solitario della Fininvest. Inoltre ci sono alcune parole dedicate proprio aida parte dell’ex Presidente del Consiglio. Come riportato anche da Repubblica Silvioha voluto lasciare aidel primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, cioè Marina e Pier Silvio, il controllo congiunto della Fininvest. In una nota leggiamo: “Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi ...

