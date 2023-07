Carcere di Taranto | tentata evasione ma il detenuto si frattura una caviglia Se n' è accorto un poliziotto che copriva tre servizi contemporaneamente

(Di giovedì 6 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso diffuso dal sindacato Fp Cgil polizia penitenziaria: “Ieri mattina si è verificato un tentativo didaldi“Carmelo Magli”: undi origini pugliesi ha scavalcato il muro dei passeggi del reparto infermeria riuscendo ad allontanarsi di pochi metri. La sua fuga è stata interrotta solo alla brusca caduta da sei metri di altezza che gli ha procurato laad una. A riferirlo sono Gennaro Ricci e Luca Lionetti, FP CGIL Polizia Penitenziaria della Puglia: “Pare che il gesto delsia stato un gesto dimostrativo dettato dalla volontà di essere trasferito in altro, ma quel che è grave è che ad accorgersi della fuga sia stato un...

Taranto, tenta la fuga dal carcere ma si frattura una caviglia La Gazzetta del Mezzogiorno

