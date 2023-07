Cara Elly | ma che stai a dì? Il Manifesto di Ventotene era paracomunista

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Se non hai idee, rincorri i simboli. Ma se le poche idee che hai sono confuse, i miti che rincorri sono pure sbagliati. Nel senso, voglio dire, che gliassumendo come simboli di quel che non sono, o comunque come modelli non spendibili. Stiamo parlando diSchlein e di quella che sta diventando ormai una sua abitudine: trasformare le riunioni della segreteria del suo partito in simboliche gite fuori porta. Si iniziò il 22 aprile scorso quando, a bordo di un pulmino, intonando ovviamente le note di “Bella ciao”, i componenti di quel consesso un tempo austero si recarono a Riano, alle porte di Roma, per onorare Giacomo Matteotti barbaramente ucciso da sicari fascisti quasi un secolo fa (e il cui corpo proprio in quelle campagne fu ritrovato). Peccato che, per le sue posizioni moderate e riformiste, Matteotti fosse stato duramente attaccato fino ...