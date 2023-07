Canoa velocità | Mondiali Juniores U23 | tredici equipaggi azzurri già in semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Hanno preso il via iUnder 23 ediad Auronzo di Cadore; giornata di batterie e semifinali, con l’Italia super protagonista congià in finale.Nel K1 200 Sara Del Gratta va subito in finale dopo il successo in batteria, si prende un posto tra le migliori con il secondo posto inin 41.40, a 16 centesimi dalla lettone Berzina. Le fa eco Samuele Veglianti nel C1 1000: l’atleta delle Fiamme Oro domina la sua batteria in 4.03.68 rifilando quasi sette secondi al secondo, il tedesco Bange, ed è già all’ultimo atto con il miglior tempo. Del Gratta che torna protagonista con Giulia Bentivoglio, Sofia Zucca e Sofia Beretta, si giocheranno una medaglia nel K4 donne 500; seconda piazza per loro ...