Can Yaman | Francesca Chillemi torna a parlare di lui | cosa ha detto

(Di giovedì 6 luglio 2023) Canno ad attirare i riflettori puntati su di loro. La coppia televisiva e protagonista della prima stagione di Viola come il mare tornerà presto sul piccolo schermo. Ma nel frattempo, l’attricedel suo partner di set e fa impazzire i fan. Ecco le sue parole. Dopo il successo della prima stagione, Viola come il mare tornerà con nuovi episodi e una storia tutta da raccontare probabilmente entro il prossimo anno con la seconda stagione. Canno quindi ad essere compagni di set e già fanno sognare i fan. L’attrice, infatti, ha speso bellissime parole nei confronti del collega che riaccendono i rumors su un possibile ...

Continuano i duri allenamenti in palestra di, deciso a mostrare la sua forma fisica migliore in vista delle riprese di Sandokan , il remake dell'omonima serie tv cult, che lo vedrà nelle vesti dell'affascinante Tigre della Malesia. Il ...Scopriamole nel dettaglio, non prima di aver rassicurato i fan di Storia di una famiglia per bene e Viola come il mare con Francesca Chillemi eche entrambe torneranno con una seconda ...Simona Cavallari, Federica Tronchetti Viola come il mare - 6 serate con, Francesca Chillemi

Can Yaman si allena per Sandokan: i video che impressionano i fan Movieplayer

Can Yaman non ha un momento di riposo e dedica tante ore agli esercizi in palestra, così da trasformarsi nel perfetto Sandokan.Le anticipazioni sulle nuove fiction Mediaset previste nel corso della stagione 2023/2024, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di svariati titoli di successo con attori che sono ormai amatissim ...