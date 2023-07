Campagna | 29enne di Auletta muore dopo un incidente stradale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFabio Cafaro, 29 anni, originario die residente a, rimasto coinvolto in unavvenuto un mese fa a, è deceduto poche ore fa, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il cuore del giovane, che era rimasto coinvolto in un violento scontro tra la sua moto e una macchina, il 5 giugno a, questo pomeriggio ha smesso di battere. Dolore e sconcerto nelle due comunità,, dove ilera stimato e conosciuto da tutti e che ora piangono l’amico strappato via troppo presto da un destino crudele. L'articolo proviene da Anteprima24.it.