Camera | scintille tra 5Stelle e FdI Donzelli | “Ricciardi fa gesti da osteria | va sanzionato”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Seduta incandescente a Montecitorio alle prese con il via libera alla commissione parlamentare d’inchiesta sul covid. Un boccone troppo amaro per l’allora premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Sanità Roberto Speranza. Che scelgono la strada dell’Aventino, seguita dal Pd di Elly Schlein e dai Verdi.trae Fratelli d’Italia Tra i più agitati tra le schiere grilline il vicecapogruppo Riccardo, protagonista di un brutto gesto all’indirizzo dei banchi di Fratelli d’Italia. A denunciare il fuor d’opera, che forse sarebbe rimasto sconosciuto, è Giovanni. Che chiede sanzioni per l’intemperante collega. Era in corso uno scambio di battute sul ruolo di Regioni, Stato e comuni durante l’emergenza pandemica quando volano parole grosse tra maggioranza ed opposizione. E il vicecapogruppo ...