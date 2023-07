Calendario amichevoli Salernitana | programma | date | avversarie | quando si gioca

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lasta aggiornando i suoi record in massima serie. Con la salvezza comoda della scorsa stagione, i granata si preparano per la terza annata consecutiva in Serie A, mai accaduto nella loro storia. Il presidente Iervolino ha alla fine accordato fiducia a Paulo Sousa, dopo la sua buona esperienza dall’arrivo in panchina ed il breve accostamento al Napoli. A Salerno ora si spera che la squadra possa piano piano scalare le gerarchie, sospinta anche dai gol di Boulaye Dia, riscattato dopo la fantastica annata disputata. Lainizierà il proprio ritiro a Rivosondoli dal 10 al 27 luglio, per poi spostarsi a Fiuggi dal 28 luglio al 6 agosto. Giàte le prime duedella squadra di Paulo Sousa. La prima sarà con il Delfino Pescara il 19 luglio, la seconda è prevista cinque giorni dopo ...

In attesa del(l'unica certezza è l'opening day di Schio), la società sta infatti predisponendo ildelle, tra le quali è probabile che i tifosi potranno assistere a ...Ascolta 'Milan, ilmette fretta al mercato: Pioli non può aspettare i colpi last minute' ... E il tempo che resta tra oggi e le primenon è molto. I milanisti, visti anche gli ...... DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA VNL MASCHILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA2023 ITALIA MASCHILE: DATE, ORARI E TVVOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI ...NewTuscia – L’estate, si sa, è una stagione “maledetta” per gli appassionati di pallone. I tifosi, infatti, sono costretti a vivere una snervante attesa, che in apparenza dura soltanto poche settimane ...Archiviata la passata stagione, contraddistinta dalle sconfitte in finale di Coppa Italia e Conference League, la Fiorentina prepara il prossimo campionato al Viola Park, a partire dal 12 luglio. Ecco ...