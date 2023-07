Caldo record con El Nino | paura per gli animali | ' Forte impatto sugli ecosistemi' Ecco le specie a rischio

IlLa giornata del 4 luglio risulta essere stata la più calda mai registrata a livello globale. È quanto emerge dai dati raccolti dall'Agenzia americana per l'osservazione oceanica e ...A dirlo è il National Center for Environmental Prediction (Ncep) americano, annunciando che anche ildi lunedì è stato superato da un nuovostabilito martedì 4 luglio, quando il ...Anno dopo anno stiamo superando i nostrisulle temperature. Lunedì 3 luglio 2023, infatti, è stato il giorno piùmai registrato sulla Terra . A livello mondiale, infatti, per la prima volta è stata raggiunta una media globale di ...

Lunedì 2 luglio 2023 è stato il giorno più caldo al mondo dal 1800: a quanto è arrivata la temperatura media Virgilio Notizie

Il fenomeno El Nino colpirà alcune specie mettendo a rischio animali e ecosistemi nei luoghi più esposti alla crisi climatica. Pare che, nello specifico, ad essere colpito ...E dopo il caldo torrido arriva il maltempo violento. Con nubifragi, grandine grossa come caramelle e allagamenti in poche ore di diluvio ...