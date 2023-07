Calciomercato – Ufficiale | Güler nuovo acquisto del Real Madrid

1 Ora è: Arda Guler è un nuovo giocatore del Real Madrid . I blancos hanno annunciato l'ingaggio del gioiello turco classe 2005 dal Fenerbahce : pagata una cifra superiore a quella prevista dalla ...Napoli, Arda Guler al Real Madrid Lo stesso Real Madrid ha annunciato l'acquisto di Arda Guler con un comunicato: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ..."Non vedo l'ora di unirmi ai miei nuovi compagni e lavorare con loro" PARIGI (FRANCIA) - Marco Asensio è un nuovo giocatore del Psg. L'attaccante spagnolo - si legge nella nota del club parigino - ha ...

Pensavo che fosse una messa in scena e invece è successo davvero: Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri, ancora una volta, hanno beffato il Milan e complice è ...Sostenibilità è la parola magica, usata sempre più spesso anche dalla UEFA per cercare “salvare” il calcio e non solo. Esiste un numero magico per le società sportive: il sessanta. I costi (salari, ...