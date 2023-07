Calciomercato | Sky Sport | D’Ambrosio vicino all’accordo con la Lazio

Il Chelsea ha in mano anche una proposta del Lione di 25 milioni di euro, la richiesta della società inglese, ma il giocatore sta spingendo per trasferirsi a Milano e, come riportato anche daUK, ...Altri colpi in entrata ufficializzati finora dalle 20 squadre di Serie B: tutti gli acquisti e le cessioni, NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Forte (a, Benevento, risc.) Cessioni ...Il Chelsea ha in mano anche una proposta del Lione di 25 milioni di euro, la richiesta della società inglese, ma il giocatore sta spingendo per trasferirsi a Milano e, come riportato anche daUK, ...I rossoneri sperano che il Chelsea accetti la proposta da 18 milioni di euro più 4 di bonus presentata per l’americano. Proseguono i contatti con Morata: offerto un contratto quadriennale da 4 milioni ...Tutta la giornata di calciomercato di giovedì 6 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui ...