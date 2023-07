Calciomercato Serie B | gli affari UFFICIALI e le formazioni tipo

Su di lui anche il Bologna e altri club diB ma i rosanero sembrano in pole. Al Milan, ex proprietario del cartellino di Desplanches, andrebbe il 40% sulla rivendita. Sul fronte uscite, ci ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in, NEWS E TRATTATIVE LIVE SEAD KOLASINAC all' ATALANTA (da svincolato) L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Sead ......specie di allenatore chiamato Max Allegri Frattesi che ha comunque dovuto farsi due anni a Sassuolo nonostante fosse chiaramente già pronto al Monza Che li mandiamo a fare i giocatori inB se ...Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto in collegamento da Certaldo l’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti: “Giornata particolare per ...Il Consiglio federale, programmato per venerdì 7 luglio, voterà il cambio del format dello ‘spareggio salvezza’ dalla stagione 2023/2024 ...