Calciomercato | Psg Ufficiale ingaggio Skriniar | contratto fino al 2028

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Felice di far parte di uno dei migliori club al mondo", le parole dell'ex Inter PARIGI (FRANCIA) - Il Psg ha ufficializzato l'del difensore Milan. Il difensore slovacco, arrivato a ...

Ilè uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici". - foto LivePhotoSport - . ari/red 06 - Lug - 23 11:49 6 luglio 2023All'estero tiene banco il caso Mbappé con l'ultimatum lanciato dalall'attaccante francese. Punti chiave 09:23 Inter, per Onana si aspetta il rilancio dello United 09:10 Milan, nuova proposta al ......Resistono i nomi di Marcel Sabitzer e Renato Sanches per quanto riguarda ildella ... così come Renato Sanches, sempre ilapra al prestito. Ma c'è anche un nome nuovo nelle idee ...

Inter, ecco l'annuncio di Skriniar al PSG Calciomercato.com

Il Psg ha ufficializzato sui propri canali social l’arrivo di Milan Skriniar come nuovo difensore, sarà allenato dal nuovo tecnico Luis Enrique ...Resistono i nomi di Marcel Sabitzer e Renato Sanches per quanto riguarda il calciomercato della Roma ... così come Renato Sanches, sempre il Psg apra al prestito. Ma c’è anche un nome nuovo nelle idee ...