Calciomercato Napoli | fumata nera per Kilman

(Di giovedì 6 luglio 2023), il Wolverhampton rifiuta l’offerta dei partenopei pere propone al centrale un rinnovo Prima offerta rifiutata delda parte del Wolverhampton per Max. Il centrale dei Wolves è il primo obiettivo per i partenopei per rimpiazzare Kim. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, gli inglesi non hanno nessuna intenzione di privarsi del difensore e anzi, vogliono proporgli un rinnovo.

Nelle prime otto giornate della prossima stagione la Lazio affronterà Lecce, Genoa,, Juve, Monza, Torino, Milan e Atalanta.Ultime notizie- Accostato anche a diverse squadre italiane e alin particolare come possibile sostituto di Kim Minjae , Robin Koch ha scelto un'altra squadra. Infatti, lascia il Leeds ma ...Commenta per primo Illo ha identificato come il sostituto perfetto di Kim ma per Kilman i Wolves non vogliono mollare. Rifiutata una prima offerta di 35 milioni di euro , gli inglesi hanno proposto al giocatore un ...

Napoli, non solo Simeone: scelto un altro giocatore che "rovinò i piani" Corriere dello Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, ...Il Napoli fa passi in avanti per Robin Le Normand della Real Sociedad, prescelto per raccogliere l'eredità lasciata da Kim e accontentare Garcia ...