Calciomercato Milan – Romero | tutto fatto | si aspetta l’annuncio | PM NEWS

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lukasi unisce alin questa sessione di. Arriva a parametro zero dalla Lazio. Visite e firma del contratto LIVE

Danilo Iervolino ha fatto il punto sul mercato con il direttore sportivo De Sanctis, alla presenza dell'uomo dei conti, Maurizio, del segretario generale Dibrogni e dei consulenti legali. Il ...🔊 Ascolta l'articolo D'Ambrosio potrebbe approdare alla Lazio mentre ilè in trattativa per Pulisic e Morata. La Roma pensa a Sabitzer, Sanches e McTominay La Lazio è vicina a siglare un accordo con il difensore Danilo D'Ambrosio, che attualmente è svincolato dopo ...Poi, serve anche un po' di fortuna: non succede tutti gli anni che Juve,, Inter ecc. stentino ... E poi c'è il: due mesi di trattative, voci, colpi di scena e soprattutto sogni. ...

Calciomercato: Inter, non solo Frattesi. Rinnovano Calha e Bastoni. Il Milan prepara la risposta Virgilio Sport

Il Milan insegue un'occasione sul mercato internazionale, approfittando di una controversa esclusione dalla rosa di un giocatore. Ecco chi è.Mentre in Francia tiene banco il caso Mbappé, in Serie A il Milan prova a rispondere all’Inter che ha anticipato tutti per Frattesi. I rossoneri hanno parecchie trattative impostate e vogliono ...