Calciomercato Milan – Offerta per Morata | le cifre a club e giocatore

Ecco i più importanti colpi di mercato già piazzati all'estero, NEWS E TRATTATIVE LIVESKRINIAR Dall'Inter al Psg formula: a titolo definitivo costo: parametro zero ANGEL DI MARIA ...A centrocampo, invece, iltratta a oltranza con l'AZ Alkmaar per raggiungere l'intesa per il cartellino di Tijjani Reijnders , centrocampista classe 1998: al momento però c'è ancora c'è ancora ...Arrivato alnel 2017 all'interno dello staff di Massimiliano Mirabelli, D'Ottavio resiste al cambiamento grazie all'ottimo lavoro svolto entrando poi a far parte anche dello staff di Geoffrey ...Lo spagnolo Alvaro Morata sarebbe molto vicino al Milan. A dirlo è il programma radiofonico iberico 'El partidazo de Cope', secondo cui l'Atletico Madrid (detentore del cartellino di Morata) potrebbe ...Citata anche la bravura della conduttrice, come nel caso delle interviste a Daniele Scardina e l'ex asso del Tottenham, passato anche in Italia con il Milan, Adel Taarabt. Il Sun riferisce inoltre che ...