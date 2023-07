Calciomercato Milan – Obiettivo Morata | contatti con l’Atletico Madrid

Il nome nuovo di queste giornate disarebbe quello di Aymeric Laporte, difensore del ... In difesa l'Inter ha salutatoSkriniar, che nelle scorse ore è diventato a tutti gli effetti ...Ilvuole Morata e Morata vuole il. Amore e odio in Spagna ma Morata è un usato sicurissimo. Archiviata la parentesi appassionata con la Juventus, Alvaro Morata ha provato a ...Commenta per primo Ora è ufficiale, Marco Asensio è un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain . DopoSkriniar , il club parigino ha annunciato l'ingaggio dell'ex attaccante del Real Madrid, che arriva a parametro zero e firma un contratto triennale , fino al 2026.

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta: Milan a un passo da Pulisic. L'Inter pronta a ufficializzare Frattesi Sport Fanpage

Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Monza e AC Milan annunciano la scelta di istituire il ‘Trofeo Silvio Berlusconi’, la cui prima edizione si terrà l’8 agosto all'U-Power Stadium di Monza, con calcio ...Il presente e il passato del Silvio Berlusconi uomo di calcio. Monza e Milan si affronteranno per aggiudicarsi il Trofeo dedicato all'ex presidente delle due società, che si giocherà allo U-Power ...