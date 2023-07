Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

... Frattesi va all'Inter, Luka Romero al, Kolasinac all'Atalanta, Izzo torna al Monza, Beukema ... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE ...Ilha offerto 15 milioni più bonus in una proposta che arriverebbe a toccare i 17/18 milioni, pochi per gli spagnoli. Per liberare la loro mezzala, ne chiedono 25 . Una distanza tra le parti ...Proposto un quadriennale a Morata Ma i movimenti in attacco non si limitano a Pulisic: ilha offerto ad Alvaro Morata un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione . Lo spagnolo, che ha ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic ad un passo. Inter, Frattesi è ufficiale e piace Sommer Fanpage.it

Ospite di Sky Sport durante “Calciomercato – L’Originale”, l’allenatore dell’Empoli Zanetti parla dell’accordo per Daniel Maldini del Milan, che ...Tonetto, ex calciatore di Roma e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport per parlare dei movimenti di mercato dei giallorossi e non solo.