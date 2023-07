Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Nella sua lunga parabola di procuratore ha già vissuto in prima persona alcune delle sliding doors del. Un esempio Il famoso viaggio per l'affare Tevez al, poi sfumato prima di ..."Felice di far parte di uno dei migliori club al mondo", le parole dell'ex Inter PARIGI (FRANCIA) - Il Psg ha ufficializzato l'ingaggio del difensoreSkriniar. Il difensore slovacco, arrivato a parametro zero dall'Inter, ha firmato fino al 30 giugno 2028. "Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso club - le prime parole dell'ex ...Punti chiave 09:23 Inter, per Onana si aspetta il rilancio dello United 09:10, nuova proposta al Chelsea per Pulisic. E cresce la fiducia

Calciomercato Milan – Frattesi, i retroscena di un affare ‘saltato’ Pianeta Milan

'Felice di far parte di uno dei migliori club al mondo', le parole dell'ex Inter PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Psg ha ufficializzato ...Il Milan lavora sempre alla pista Chukwueze: la risposta del presidente del Villarreal è una frecciatona ai rossoneri ...