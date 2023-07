Calciomercato Juventus | Giuntoli ha scelto | è lui il colpo per l’attacco

...colpi di mercato già piazzati all'estero, NEWS E TRATTATIVE LIVE MILAN SKRINIAR Dall'Inter al Psg formula: a titolo definitivo costo: parametro zero ANGEL DI MARIA Dallaal ..., anche il difensore brasiliano non è intoccabile, Allegri, infatti, avrebbe già trovato il possibile sostituto. Nel mondo del calcio, nessun giocatore è veramente intoccabile e ...Dopo gli abboccamenti e i dialoghi avuti tramite intermediari, via via più definiti pure negli ultimi giorni, ora la trattativa tra West Ham eper Denis Zakaria è pronta a entrare nel vivo . ...Ci sono stati già degli acquisti in casa Atalanta, il mercato non si fermerà qui ma serve prima qualche cessione “Comprati i due terzini, l’Atalanta ha rinforzato la fascia sinistra: non è detto che o ...NewTuscia – L’estate, si sa, è una stagione “maledetta” per gli appassionati di pallone. I tifosi, infatti, sono costretti a vivere una snervante attesa, che in apparenza dura soltanto poche settimane ...