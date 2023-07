Calciomercato Juve | offerta da 10 milioni del Fenerbahce per Yldiz

(Di giovedì 6 luglio 2023), ilè pronto a fare un’per Kenan Yildiz: pronti 10, la decisione spetta a Giuntoli Ilbussa in casaper Kenan, il giovane talento turco della primavera bianconera, arrivato dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i turchi sono pronti a mettere sul piatto 10. Una cifra alta per un ragazzo che il Bahce ha individuato come erede di Guler, ma che ancora non ha fatto il suo esordio in prima squadra: la decisione finale spetterà a Giuntoli. Difficile la cessione, possibile invece un prestito in Serie A o in Liga. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

