Calciomercato | D' Ambrosio vicino alla Lazio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Danilo D'a diventare un giocatore della. I procuratori del difensore e il club biancoceleste sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva con la settimana prossima che potrebbe essere decisiva per la chiusura dell'affare. Il giocatore è attualmente svincolato dopo la decisione da parte dell'Inter di non rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Il Milan piazza lo scatto per arrivare a Christian Pulisic. I rossoneri sono da tempo in trattativa con il Chelsea per il talento offensivo americano, in scadenza di contratto nel 2024, e nelle ultime ore hanno aumentato l'offerta. La proposta rossonera adesso è arrivata a 22 milioni di euro bonus compresi (18 milioni di parte fissa e 4 di bonus): una cifra che si avvicinarichiesta dei Blues. Il Chelsea ha ...

