Calciomercato Cremonese | Dessers passa ai Glasgow Rangers

(Di giovedì 6 luglio 2023), ufficiale il trasferimento diin Scozia, dove indosserà la maglia deiCyriellascia ile l’Italia. L’attaccante ex grigiorosso dopo appena un anno si trasferisce al. Di seguito le sue parole. «Sono davvero felice, è un grande sollievo essere finalmente qui. Ci sono stati giorni lunghi e giorni stressanti, ma è una bella sensazione essere finalmente qui. La storia del club, dei tifosi, dello stadio, è enorme, ma accanto a ciò guardo a cosa c’è qui in questo momento. Ho avuto dei bei discorsi con Michael Beale sui suoi piani, le idee su ciò che vuole dentro e fuori il campo e ho pensato che potesse essere davvero una buona idea per me e per la ...

...di mercato già piazzati all'estero, NEWS E TRATTATIVE LIVE ANGEL DI MARIA Dalla Juventus al Benfica formula: a titolo definitivo costo: parametro zero CYRIEL DESSERS Dallaai ...Commenta per primo Cyriel Dessers saluta l'Italia e si accasa ai Glasgow Rangers . L'attaccante arriva in Scozia a titolo definitivo dallae firma un contratto di quattro anni .Anzi, dalla scorsa estate, quando Delli Carri provò a strapparlo alla. Il Siena ebbe la meglio un anno fa, offrendo al calciatore un contratto quadriennale. Ma la bocciatura della Covisoc ...

Calciomercato Cremonese - Offerta dell'FCSB per Chiriches: le ultime pianetaserieb.it

Calciomercato Juve: in arrivo l’offerta da 10 milioni per il talento bianconero. Decide Giuntoli sul futuro dell’attaccante Il Fenerbahce bussa in casa calciomercato Juve per Kenan Yldiz, il giovane t ...Cyriel Dessers saluta l'Italia e si accasa ai Glasgow Rangers. L'attaccante arriva in Scozia a titolo definitivo dalla Cremonese e firma un contratto di quattro anni.