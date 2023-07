Calciomercato | Atletico Madrid Stampa | Morata a un passo dal Milan

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo Cadena Cope accordo vicino per il ritorno in Italia dell'attaccante(SPAGNA) - Alvarosempre più vicino al. L'attaccante spagnolo dell', secondo quanto riportato da Cadena Cope, sarebbe ad undall'approdare in rossonero, a tal punto che l'accordo defi

Lo spagnolo, che ha ancora tre anni di contratto con l'Madrid, ha una clausola di rescissione da 10 milioni di euro (12 circa compreso le tasse). I rossoneri dunque cercano la quadra per l'...Dopo essere transitato nelle giovanili di Real,e Barcellona , oltre a quelle di Espanyol e Deportivo La Coruña, Rodri veste la maglia del Betis dal 2016. Due anni nelle formazioni under, ...Colpi a costo zero diMadrid (Soyuncu) e Barcellona (Inigo Martinez). Dopo Benzema e Kante,... Ecco i più importanti colpi di mercato già piazzati all'estero, NEWS E TRATTATIVE ...L'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid, secondo quanto riportato da Cadena Cope, sarebbe ad un passo dall'approdare in rossonero, a tal punto che l'accordo definitivo potrebbe arrivare nel giro di ...Il Chelsea starebbe pensando di pagare la clausola di rescissione da 12 milioni di euro per strappare Dybala alla Roma ...