Calciomercato Atalanta | dopo Kolasinac | ecco un altro colpo in difesa

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) La dirigenza dell’sta lavorando in questa finestra diper regalare a Gasperini la formazione più competitiva possibile.l’acquisto di, è stato chiuso l’affare per undifensore. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fino alle ultime giornate la Dea ha addirittura lottato per un posto in Champions League. Per pochi punti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.