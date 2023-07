Calcio | Spezia | Alvini è il nuovo allenatore

(Di giovedì 6 luglio 2023) La, 6 lug. - (Adnkronos) - Massimilianoè ildello. Lo annuncia il club ligure, retrocesso il mese scorso in Serie B, con una nota sul proprio sito ufficiale: "comunica di aver affidato l'incarico diresponsabile della Prima Squadra a Massimiliano, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2024, con opzione o prolungamento automatico in caso di promozione".

Poi il rientro in Italia: qualche presenza con le maglie di Monza, Alzano e Spezia e nel 2004, a soli 24 anni, il ritiro dal calcio giocato per dedicarsi all'attività di imprenditore.