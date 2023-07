Calcio | Skriniar | ' facile scegliere Psg | qui i piu' forti'

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Per me è stata una scelta semplice da fare". Sono le prime parole di Milanda giocatore del Paris Saint Germain, dopo l'annuncio della firma dell'ex Inter. Sui social i suoi ex tifosi non si ...

Sui social i suoi ex tifosi non si sono trattenuti da critiche, attacchi, e anche insulti, ma, in scadenza di contratto e da tempo fuori squadra per un infortunio alla schiena e accreditato ...Le prime parole dial PSG Lo slovacco inizia oggi la sua nuova avventura e le prime parole di sicuro non aiuteranno a ricucire con i tifosi nerazzurri: "I l Paris Saint - Germain è una delle ...In difesa l'Inter ha salutato Milan, che nelle scorse ore è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint Germain, acquisito a parametro zero per scadenza contrattuale non ..."Per me è stata una scelta semplice da fare". Sono le prime parole di Milan Skriniar da giocatore del Paris Saint Germain, dopo l'annuncio della firma dell'ex Inter. (ANSA) ...Il fantasista spagnolo lascia i blancos e si trasferisce a Parigi Il Paris Saint Germain batte un altro colpo sul mercato dopo l'ufficialità di Skriniar; ...