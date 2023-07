Calcio | Roma e Adidas presentano la maglia 2023-2024

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. - (Adnkronos) - A trent'anni di distanza dall'ultima volta, le tre striscetornano sulladell'AS, in un design che prende ispirazione dagli anni 90 e nello specifico dalla stagione 1992-93. Minimalista e classica, la'Home' dell'ASper la stagione-24 esalta i colori tradizionali del Club, in una versione senza tempo, con una base nel classico colore rosso arricchito da dettagli gialli ed è caratterizzata dal ritorno sul petto a sinistra del 'lupetto' disegnato nel 1978 dal designer Piero Gratton, un elemento identificativo e iconico nella storia del Club, mentre sul lato opposto campeggia il logo. Lo scollo presenta una forma a V a coste, con rifiniture gialle su sfondo rosso. Dalle spalle ...

