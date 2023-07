Calcio | Real Madrid | ufficiale l’acquisto di Arda Guler

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. – (Adnkronos) –è un nuovo giocatore del. Il 18enne attaccante turco lascia il Fenerbahçe per trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti. A dare l’annuncioil club spagnolo sui suoi canali social. L'articoloWeb.

IlMadrid ha ufficializzato l'acquisto di Arda Güler, il talentuoso centrocampista turco classe 2005. Il club spagnolo ha comunicato di aver trovato l'accordo con il Fenerbahce e presenterà il nuovo ......die musica e celebrare il legame con la città di Milano", ha dichiarato Oleg Mamaev, Direttore Marketing Coca - Cola Italia. " Il progetto si inserisce, infatti, nella nostra filosofia...... dove è possibile allenarsi con le star della FundaciónMadrid Clinic sui quattro campi daa cinque in erba sintetica e un campo regolamentare in erba. Un'opportunità aperta ai bambini e ...

UFFICIALE: Sfuma definitivamente un obiettivo del Milan. Guler è del Real Madrid TUTTO mercato WEB

Parigi, 6 lug. – (Adnkronos) – Dopo Milan Skriniar il Paris Saint Germain ufficializza l’acquisto di Marco Asensio. Il 27enne esterno offensivo, ex Real Madrid, ha firmato un contratto di tre anni con ...L'enfant prodige della Primavera bianconera nel mirino dei turchi: sarebbe plusvalenza facile ma è una risorsa tecnica per il futuro e potrebbe arrivare l'offerta per il rinnovo ...