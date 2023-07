Calcio | Psg | Skriniar firma fino al 2028

... 29enne centrocampista austriaco del Bayern Monaco che nell'ultima stagione ha giocato con il Manchester United; così come Renato Sanches, sempre ilapra al prestito. Ma c'è anche un nome nuovo ......diserie A / Inter - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Milan Skriniar La giornata di calciomercato del 6 luglio si apre con l'annuncio dell'arrivo di Milan kriniar al. Il ...Secondo Josep Pedrerol sia il giocatore che i Merengues sono molto tranquilli mentre ilè nervoso. 2021 archivio Image Sport // Paris Saint Germain /Kylian Mbappe' / foto Panoramic/Image Sport Il caso di questo mercato estivo è senza dubbio quello relativo a Kylian Mbappé, la ...

Luis Enrique allenatore del PSG, firma fino al 2025 Agenzia ANSA

Parigi, 6 lug. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Milan Skriniar è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il 28enne difensore slovacco lascia l’Italia dopo 7 anni e mezzo (di cui sei trascorsi con ...Sono giornate di ufficialità e di novità importanti sul fronte del mercato, in Italia e non solo: ieri l'Inter si è rivelata più che mai attiva - tra Frattesi e due rinnovi cruciali come quelli di ...