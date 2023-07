Calcio | Onana | ‘ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine | mai prendere in giro nessuno’

... dopo i colpi Frattesi, in dirittura d'arrivo, e Thuram, già ufficiale, adesso cercherà di riportare a Milano Lukaku, ma prima di presentarsi al Chelsea con un 'offerta dovrà essere ceduto[...... che è svincolato ormai dallo scorso 30 giugno, dopo 11 stagioni in nerazzurro; molto dipenderebbe dall'eventuale cessione di, che aprirebbe le porte ad un rinnovo del portiere sloveno. In ...E intantosu Instagram scrive: ' "Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine mai prendere in giro nessuno" .

Inter, Onana parla d'addio sui social: "Ogni storia ha una fine..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Uno dei principali uomini mercato che ha caratterizzato il primo mese di calciomercato è André Onana, su cui vi è da diverso tempo il Manchester United. I Red Devils, infatti, nelle ultime ore, ...Milano, 6 lug. – (Adnkronos) – “Ogni vita ha una storia e ogni storia una fine. Mai prendere in giro nessuno”. Così il portiere dell’Inter André Onana sui propri profili social. Il 27enne camerunese d ...