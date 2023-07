Calcio | nasce la Baranzatese più forte di sempre in vista dei 75 anni

Ad Albenga"Le Serre Village". Il Centro Commerciale Le Serre, Decathlon, OVS e Pittarosso da ... Dal basket al, dal trial al parkour passando per la breakdance: tante discipline mixate per ...La sfida sarà Monza - Milan, all'U - Power Stadium di Monza, condi inizio alle ore 21.00. Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il ...IL "TROFEO SILVIO BERLUSCONI" TRA AC MILAN E AC MONZA L'8 agosto i due Club più amati dal Presidente disputeranno la prima edizione di un'amichevole in suo ricordo Nel nome di Silvio ...

Calcio, nasce 'Trofeo Silvio Berlusconi' tra Milan e Monza - LaPresse LAPRESSE

Dopo il quarto posto ottenuto la passata stagione alla prima partecipazione e 48 punti totalizzati, il presidente Martino Mosconi chiede di più. Non pronuncia mai la parola Eccellenza (anche se la ...Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club.