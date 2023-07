Calcio | mercato Roma | idea McTominay per il centrocampo

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. - (Adnkronos) - Un nuovo rinforzo di spessore a: è questa una delle priorità dellain questoestivo. Sfumata la trattativa per il ritorno di Davide Frattesi, ormai nuovo acquisto dell'Inter di Simone Inzaghi (lache vantava il 30% sulla rivendita incasserà 9.6 milioni di euro oltre a 1.5 nel caso in cui si verificassero tutti i bonus), la società giallorossa continua a lavorare per rinforzare ilin vista della prossima stagione. Un nome sempre presente nella lista degli uominidellaè quello di Marcel Sabitzer, 29enne centrocampista austriaco del Bayern Monaco che nell'ultima stagione ha giocato con il Manchester United; così come Renato Sanches, sempre il Psg ...

prolungamento del contratto per Calhanoglu e Bastoni, rispettivamente, fino al 2027 e al 2028 MILANO - Inter scatenata in queste ultime ore di. Il colpo più grosso é l'aver portato a ...... dalle associazioni maggiormente rappresentative degli artigiani carrozzieri, […] Navigazione articoli, ufficiale: Massimiliano alvini nuovo allenatore dello Spezia Tendenze del...... oltre al Monzae il Teatro Manzoni deve rimanere nell'orbita dei figli di primo letto dell'... Non è chiaro se ilsi aspettasse qualcosa di diverso (il titolo in mattinata ha girato in ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – Un nuovo rinforzo di spessore a centrocampo: è questa una delle priorità della Roma in questo calciomercato estivo. Sfumata la trattativa per il ritorno di Davide Frattesi ...La Juventus è in cerca di un mancino tecnico e abile nel dribbling, capace di partire da destra e poi accentrarsi. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore tecnico, e Giovanni ...